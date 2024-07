Homenageados no Estádio do Dragão antes do jogo com o Al Nassr, Alex Telles e Otávio reforçaram a ligação ao FC Porto e tornaram-se sócios dos azuis e brancos.

O emblema portista revelou que, ao contrário de Luís Castro, os futebolistas do Al Nassr ainda não eram associados. Contudo, passaram a ser, por iniciativa do clube, que ofereceu um cartão aos jogadores e às respetivas famílias.