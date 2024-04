Sérgio Conceição revelou que Pepe, Francisco Conceição e Gonçalo Borges estão em dúvida para o jogo com o Casa Pia.

«O doutor [Nélson Puga] apareceu hoje no gabinete e a cada 15 minutos trazia um caso diferente. Temi não ter jogadores para treinar hoje e para o jogo de amanhã. O Gonçalo foi traumatismo no treino há dois dias, ontem treinou medicado e hoje sentiu que estava pior. O Pepe tem uma ligeira inflamação no tendão de Aquiles. O Francisco tinha uma dor forte no calcanhar de Aquiles, fez gelo e queimou o calcanhar [risos]. Isto é verdade, hoje era impossível calçar uma sapatilha», disse este sábado o técnico portista em conferência de imprensa.

Estes três jogadores juntam-se agora a Marcano, Zaidu, Fábio Cardoso, Diogo Costa e Samuel Portugal no boletim clínico e deverão falhar a visita ao terreno do Casa Pia, este domingo, às 18h.

Depois de revelar esta informação, o técnico do FC Porto adiantou que terá de chamar «um ou dois jogadores» dos sub-19, que perderam na sexta-feira a meia-final da Youth League, para a convocatória frente ao Casa Pia. Sobre a derrota frente ao AC Milan, Sérgio mostrou-se triste com a derrota dos sub-19, eles que «mereciam mais do que ser eliminados nos penáltis».