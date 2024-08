Apesar de ter feito a pré-temporada com a equipa principal, Rodrigo Mora ainda não teve minutos em jogos oficiais. O jovem médio tem alinhado na equipa B do FC Porto, mas continua a merecer rasgados elogios de Vítor Bruno.

O técnico dos dragões abordou o «processo de maturação» do jovem futebolista e até revelou um episódio do treino desta sexta-feira.

«Qualquer jogador será sempre um produto inacabado até completar a carreira. Mesmo o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo tem a carreira que tem e hoje sente que tem passos a dar para ser melhor amanhã do que hoje. A idade do Rodrigo Mora dá-lhe longevidade de poder ter uma carreira individual no tempo, mas vai ter de conquistar o seu espaço de forma gradual. Ainda hoje no treino disse: “Rodrigo, se pudesse, levava-te comigo para te ter em minha casa”. Porque é alguém que dá gosto ver. Tem elegância no que faz, faz tudo com critério, aceita muito bem a mensagem, percebe onde tem de investir para melhorar e ser melhor jogador no futuro. É esse nível de compromisso, cruzado com os eu talento que é inato, que pode fazer dele um grande jogador», afirmou o treinador, em conferência de imprensa, no Estádio do Dragão.

«Mas tem passos a dar, tem de ser consistente, entender que há jogadores no seu espaço com enorme valia, tem de perceber o momento em que pode entrar, fazer o seu percurso na equipa B, mostrar rendimento e ter a mentalidade certa», completou.

Mora, de 17 anos, renovou contrato com os dragões neste verão, ficando com vínculo até 2027.