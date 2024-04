A empresa que representa o internacional português Otávio moveu uma ação de execução contra a SAD do FC Porto, a reclamar uma dívida de 506.726,30 euros.

Segundo consta no portal Citius, o processo da sucursal Livesoccer Company Limited em Portugal deu entrada no Tribunal Judicial da Comarca do Porto na passada quarta-feira e foi distribuído no mesmo dia, sendo Rui M. Moreira Azevedo o agente da execução.

Importa ainda referir que, apesar de terem sido desmentidas pelo FC Porto, as ações de execução movidas pela Passion Sports Management S.A.S. e pela Global Consulting Agency Ag continuam ativas.