Fábio Cardoso, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview da SportTV após a vitória no jogo de preparação com o Al Arabi (0-4):

«Estamos a fazer as coisas bem. Estamos a trabalhar muito e bem, o mister está a puxar por nós e a transmitir as ideias dele. Já o conhecemos bem e está a ser muito bom trabalhar com ele. Penso que, de jogo para jogo, apesar de algum cansaço, a equipa está a assimilar muito bem as coisas e a tentar fazer o que nos é pedido.»

«É a pré-época e é a altura de sofrer [a nível físico] para colhermos os frutos mais à frente. Estamos a colher esses frutos diariamente com os treinos e hoje foi mais um treino com jogo. A equipa está a corresponder bem e está no caminho certo. Sinto aquelas dores normais de quem trabalha muito, mas sinto-me bem. Vou continuar a trabalhar para estar no meu melhor, de forma a ajudar a equipa.»

«[Juventude no plantel] Temos jovens já muito maduros, com qualidade e talento. Hoje foi o primeiro jogo transmitido [na televisão], mas as pessoas já os conhecem. Estes jovens têm muita vontade de vencer e uma grande ética no trabalho. Eles percebem bem a mensagem e ajudam-nos muito.»