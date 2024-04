O FC Porto encerrou a preparação para o jogo com o Casa Pia com um treino na manhã deste sábado, onde Sérgio Conceição não pôde contar com oito jogadores.

Segundo os dragões, e tal como Sérgio Conceição referiu em conferência de imprensa, o boletim clínico conta com Diogo Costa (tratamento), Samuel Portugal (tratamento), Pepe (tratamento e trabalho de ginásio), Fábio Cardoso (tratamento e trabalho de ginásio), Marcano (tratamento), Zaidu (tratamento), Francisco Conceição (tratamento e trabalho de ginásio) e Gonçalo Borges (tratamento e trabalho de ginásio).

Na antevisão, recorde-se, o treinador dos dragões revelou que Pepe, Francisco Conceição e Gonçalo Borges ainda estão em dúvida para a visita ao Casa Pia, um jogo da 30.ª jornada da Liga marcado para as 18h00 de domingo.