João Mário foi substituído ao intervalo na vitória do FC Porto sobre o Casa Pia (2-1) e, esta segunda-feira, os dragões revelaram que o lateral-direito está a contas com uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda.

O internacional português consta no boletim clínico dos portistas, assim como Diogo Costa, Samuel Portugal, Fábio Cardoso, Marcano e Zaidu. Os lesionados fizeram tratamento esta manhã, mas Fábio Cardoso já evoluiu para treino integrado condicionado.

Segue-se um dia de folga e, na quarta-feira, às 11h00, o FC Porto dá continuidade à preparação do Clássico com o Sporting, marcado para o próximo domingo, no Estádio do Dragão (20h30).