O FC Porto realizou, esta terça-feira, um jogo-treino com o Felgueiras no Olival, que terminou com vitória portista por 4-2.

Rodrigo Mora bisou, enquanto Toni Martínez e Fábio Cardoso apontaram os restantes golos dos dragões perante a equipa que subiu à II Liga este ano.

Os seguintes jogadores foram utilizados por Vítor Bruno: Cláudio Ramos, João Mário, David Carmo, Gabriel Brás, Wendell, André Franco, Marko Grujic, Romário Baró, Pepê, Evanilson, Toni Martínez, Diogo Costa, Filipe Sousa, Fábio Cardoso, Martim Cunha, Eustáquio, Iván Jaime, Rodrigo Mora, Vasco Sousa, Fran Navarro e Gonçalo Sousa.

A principal novidade foi a chamada de Filipe Sousa, defesa-central de 17 anos.

O FC Porto, refira-se, continua a preparar a jornada inaugural da Liga, diante do Gil Vicente, no Estádio do Dragão (sábado, 20h30).