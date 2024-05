João Begonha Borges, José Luís Andrade e Tiago Madureira foram eleitos, esta terça-feira, para a comissão executiva da FC Porto SAD, comunicou a sociedade azul e branca à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A decisão de agregar os três dos vice-presidentes do clube à direção executiva aconteceu durante a tarde, na primeira reunião do conselho de administração, que tinha sido eleito por unanimidade numa Assembleia Geral de acionistas, ao final da manhã, no Estádio do Dragão.

A recém-criada comissão executiva da FC Porto SAD, além de ter André Villas-Boas como presidente e José Pereira da Costa como administrador com o pelouro financeiro, passa a incluir João Begonha Borges (responsável pelas operações), José Luís Andrade (componente jurídica) e Tiago Madureira (negócio), ex-diretor executivo da Liga, entre 2020 e 2023.