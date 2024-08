No primeiro jogo oficial como novo treinador do FC Porto, Vítor Bruno vai poder conquistar um troféu. O técnico dos dragões fez a antevisão ao jogo com o Sporting, mas desvalorizou a importância da Supertaça para o desenrolar da temporada 2024/25.

«Ganhar é sempre importante, seja em que circunstância for, contra que adversário for. Falamos de uma Supertaça, de um troféu que está em casa. Este clube está habituado à ambição e a altos níveis de conquista. Mas devemos separar os caminhos. É um jogo isolado, que não terá continuidade no resto da época. Vai ser uma época diferente, com Mundial de Clubes, muito exigente e o que acontecer no sábado não terá reflexo no que vai acontecer no desenrolar da época. Entrar a ganhar é importante, a equipa está bem, sente-se energia, sente-se confiança, sente-se alguma desconfiança pelo alerta máximo que temos de ter com o adversário, que vai obrigar a um nível altíssimo. Vai ser um jogo brutalmente competitivo, como é um FC Porto–Sporting», afirmou Vítor Bruno, na conferência de imprensa de antevisão à partida, no Estádio do Dragão.

O antigo adjunto de Sérgio Conceição voltou a apelar que não sejam feitas comparações com o antecessor e assegurou que a única exigência que faz aos jogadores é a de terem «uma ambição louca de ganhar».

Já sobre os internacionais, depois de ter admitido que alguns chegaram numa condição física abaixo do esperado, não abriu o jogo. «Falei com base em dados concretos, que temos ao nosso dispor. Temos muitas ferramentas, não é só a nível físico, que permitem avaliar o ponto em que chegam os jogadores. Há vários parâmetros, emocionais, táticos, técnicos, para responder à exigência do jogo. Uns estão mais preparados, outros não tanto. As decisões já foram tomadas, alguns vão a jogo, outros ficaram de fora, outros poderão entrar no decorrer do jogo. É ir apalpando terreno, receber sensações do que o jogo pede. Alguns podem começar de início, outros no banco, outros na bancada.»

No que toca à partida, Vítor Bruno assumiu que o FC Porto poderá explorar o lado esquerdo do Sporting, que não pode contar com o castigado Matheus Reis, nem com o lesionado Nuno Santos.

«O perfil individual de qualquer um dos alas que temos garante sempre esse momento, aproveitando a falta de um lateral de raiz, alguém que seja conhecedor do espaço que deve ocupar, em momento defensivo mais alto ou mais baixo. Qualquer um deles, seja o Gonçalo Borges, o Gonçalo Sousa, o Francisco Conceição, qualquer um deles tem vertigem, um contra um, aceleradores, que gostam de assumir o risco e de ir para o duelo. Temos gente que pode jogar por fora e fazer quarto homem dentro, como o André Franco, que garante mais manutenção da bola, que não anda num constante ritmo de perde/ganha. O Sporting está preparado e terá alguém que dará conta do recado. A nós cabe-nos expor a possível deficiência que possa haver nesse lugar», concluiu.

FC Porto e SPorting disputam a Supertaça este sábado, pelas 20h15, em Aveiro. Siga tudo AO MINUTO no Maisfutebol.