Nico González, jogador do FC Porto, em declarações à Sport TV 1, após a vitória por 4-0 no Estádio do Dragão, frente ao Al Nassr:

«Estamos a sofrer um pouco com muitos treinos e muita carga de trabalho, mas este é o momento para isso. Estamos a jogar muito bem, com muita intensidade em todos os jogos e isso é fruto do trabalho realizado neste mês.»

«[Celebração dos golos] Tenho de melhorar o festejo, porque não estou habituado a marcar golos. Foi muito especial marcar o meu primeiro golo aqui, com o estádio cheio e tão bonito como hoje. Com tudo o que fizemos esta semana, com o evento na Baixa, é muito bom sentirmo-nos tão próximos dos adeptos.»

«[Apresentação com os adeptos] Foi muito bonito, muito divertido para nós e creio que os adeptos também gostaram de nos sentir tão perto deles. Penso que se sentiu nos primeiros minutos o impulso que nos deram».

«[Pré-época] Estamos todos com grandes sensações. Fizemos uma pré-época muito boa, mas já acabou. Agora o importante começa no sábado. Marquei quatro golos, mas a partir do sábado começa do zero.»