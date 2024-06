Cláudio Ramos renovou com o FC Porto, informou o emblema azul e branco.

O guarda-redes de 32 anos estava em final de contrato, mas rubricou um novo vínculo com os dragões válido por três anos, ou seja, até 2027.

«É um sentimento de orgulho e de trabalho bem feito. Estes três anos só fazem sentido porque os últimos quatro foram de excelente trabalho, apesar de não ter jogado tanto quanto gostaria. Mas sei que tenho um papel bastante importante no plantel e fui importante nos títulos que conquistámos», disse o internacional português, aos órgãos de comunicação do clube.

«Podem achar que estou acomodado por ser segundo guarda-redes ou desempenhar um papel secundário no FC Porto, que é o auge da minha carreira, mas é mentira. Trabalho diariamente para ser titular», acrescentou.

Já o diretor desportivo dos dragões, Andoni Zubizarreta, destacou que esta renovação faz parte de uma lógica de estabilidade.

«A posição de guarda-redes é sempre especial e o Cláudio Ramos dá-nos muita tranquilidade nessa posição. Este projeto é especial, sobretudo para alguém que foi guarda-redes, como eu, por isso confere-lhe tranquilidade e estabilidade. O mundo dos guarda-redes é um mundo especial, onde os mais experientes acrescentam tranquilidade, saber estar e domínio sobre as situações do jogo. Os mais experientes são importantes para orientar os mais jovens, mas também para competir pela posição, pois todos os jogadores treinam durante a semana para jogar ao domingo. O Cláudio Ramos é um exemplo para os mais jovens no dia a dia, nos treinos, mesmo quando não joga ao domingo. O facto de ele ser um jogador querido pelos adeptos demonstra que se adaptou bem ao clube, mas ele quer sempre mais e os adeptos percebem isso, pois a posição de guarda-redes não engana muito. Os adeptos do FC Porto sentem quem se vincula a esta camisola», frisou.

Cláudio Ramos chegou em 2020 ao FC Porto, depois de se destacar na baliza do Tondela. Durante a estadia no Dragão, viveu na sombra de Agustín Marchesín e de Diogo Costa, daí ter disputado apenas 24 jogos pela equipa principal dos portistas em quatro épocas. Ainda assim, já conquistou um campeonato, três Taças de Portugal, uma Supertaça e uma Taça da Liga.