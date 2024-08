Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, recorreu este domingo às redes sociais para assinalar a vitória do FC Porto na Supertaça, diante do Sporting. Conhecido adepto dos dragões, o autarca felicitou as duas equipas e ainda enviou uma «bicada» a Sérgio Conceição, com quem no passado também já tinha entrado numa troca de palavras.

«Um presidente, uma equipa, um treinador. O meu clube. Sem cenas patéticas. Sem coisas que me envergonhavam. Com jogadores que o "mago" tinha encostado. Que afinal, têm qualidade. E têm vontade. Um grande jogo de futebol, duas grandes equipas. Um jogo à antiga. Com tudo. Sem medo de parte a parte. Parabéns ao Sporting, mas hoje era o dia do FC Porto. Adeptos + jogadores + treinador + direção + presidente», lê-se na página pessoal de Rui Moreira no Facebook.

Recorde-se que, na reta final da temporada passada, André Franco, Iván Jaime, Jorge Sánchez e Toni Martínez foram afastados do plantel por Conceição. Os jogadores – à exceção de Sánchez, que deixou o clube – foram reintegrados na pré-época e Jaime até gravou o seu nome na mais recente conquista, ao ser decisivo com o golo que valeu o triunfo sobre o Sporting, no prolongamento.