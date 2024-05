Sérgio Conceição deverá sair do FC Porto e, tal como Maisfutebol avançou, está no topo da lista de prioridades do Marselha. Em França, o treinador português já começa a ser visto com bons olhos. O antigo internacional francês Christophe Dugarry aprovou a decisão do Marselha e encheu Conceição de elogios.

«Eu adoro-o. Tem uma personalidade incrível. Ele cativa e faz com que as suas equipas ganhem. Dá uma identidade de jogo, garra e espírito de equipa. Estou surpreendido que não haja outros clubes mais fortes interessados nele. Já deu provas do seu valor, nomeadamente no FC Porto. Se o Marselha conseguir trazer este treinador, tiro o chapéu aos dirigentes. Critiquei-o quando ele saiu do Nantes, quase que a fugir, quando foi para o FC Porto. Achei que não foi adequado, mas era algo que ele não podia recusar», disse o antigo jogador de, entre outros, Bordéus, Milan, Barcelona e Marselha.

Dugarry considerou ainda que Conceição é «um treinador capaz de fazer equipas medianas jogarem bem e, não necessariamente, com grandes nomes no plantel», como no caso do FC Porto.

«Ele não teve nenhuma estrela, mas conseguiu fazê-los jogar bem. Seria uma grande jogada do Marselha», rematou.

Conceição, recorde-se, trabalhou esta terça-feira no Olival. O técnico esteve a tratar de vários dossiers relativos ao balanço de 2023/24 e construção das bases para a próxima época.