Mehdi Taremi participou em apenas dois jogos do FC Porto em 2024 e até tem ficado de fora dos convocados dos dragões em algumas partidas. Sérgio Conceição garantiu que o avançado iraniano, que termina contrato em junho e terá tudo acertado para rumar ao Inter de Milão, só tem estado ausente das opções por motivos físicos.

«Ele focado esteve sempre. O Taremi quando não foi convocado por opção técnica, foi porque não estava tão bem em termos físicos na preparação dos jogos. Por isso é que não foi convocado e foram convocados outros jogadores, mas ele está focado, porque quer muito jogar e dar o seu contributo à equipa, como todos os elementos do grupo. Se ele estiver bem, claramente será convocado. Depois, se joga a titular ou vai para o banco e entra ou fica de fora na bancada... Está disponível como os outros. Está bem», afirmou o treinador do FC Porto na antevisão ao jogo com o Vitória de Guimarães.

No duelo com os vimaranenses, além de estar obrigado a mexer na defesa, devido ao castigo de Otávio, Conceição também admitiu que vai ter de alterar certas dinâmicas no ataque, em virtude da suspensão de Evanilson. Ainda assim, o técnico portista não levantou o véu sobre possíveis mexidas na forma de jogar da equipa.

«Não é bem um 4-2-3-1, vocês é que veem dessa forma, eu acho que é mais um 4-5-1. Vocês associam que o Pepê é que joga atrás do avançado, mas o Nico também joga atrás do avançado. Mas cada um tem a sua visão e há que respeitar. É uma boa questão, mas se responder vou desvendar o que poderá mudar numa ou noutra nuance no jogo», assumiu.

Depois do jogo para a Taça de Portugal, o FC Porto volta a defrontar o V. Guimarães, desta feita para a Liga, no Dragão. O jogo está marcado para as 20h30 deste domingo e terá acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.