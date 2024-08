Afastados por Sérgio Conceição na reta final da temporada passada, Ivan Jaime e Toni Martínez têm sido dois dos destaques do FC Porto na pré-temporada.

Na antevisão à Supertaça, Vítor Bruno abordou o bom momento dos espanhóis, mas rejeitou a ideia de que ambos queiram dar uma resposta aos acontecimentos da época transata.

«Não penso que seja por aí, porque se tocarmos no Toni temos de tocar no Fran Navarro, que tem feito uma pré-época brilhante. Não olho apenas para o que é mensurável, que são os golos, o que toda a gente gosta de ver. O Toni, o Fran e o Danny têm tido compromisso brilhante. Isso é o que mais me agrada. Não são os golos, que é o que mais gostam de ver, que são a magia do futebol. Gosto de fazer análise mais abrangente, que toque em vários pontos do jogar da equipa. Têm tido dose industrial de compromisso, quer o Jaime, quer o Toni, quer o Galeno… Todos têm tido um comportamento exemplar e enquanto a atitude diária der esses indicadores, para mim está tudo bem», afirmou Vítor Bruno, na sala de imprensa do Estádio do Dragão.