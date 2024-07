Alan Varela, jogador do FC Porto, em declarações à Sport TV 1, após a vitória por 4-0 no Estádio do Dragão, frente ao Al Nassr:

«[Foi um dia de festa com os adeptos] Foi uma tarde muito bonita e especial. Os adeptos vão ser muito importantes esta temporada e oxalá possamos estar assim unidos como hoje.»

«[Entrada no Estádio do Dragão] O carinho das pessoas é muito especial para nós, é o que nos dá força para trabalhar e fazer o melhor para jogar melhor.»

«[Como sente o FC Porto para a Supertaça?] Fizemos uma pré-época muito boa, muito forte. Trabalhámos muito bem, encarámos os amigáveis da melhor maneira e estamos contentes. Temos de estar todos junto e oxalá que esta época seja boa.»

«[Qual é a sensação de ser um dos capitães?] É uma sensação muito linda. Usar a braçadeira é algo muito especial, sei o que significa. Dá-me mais força para trabalhar e para dar o melhor de mim à equipa.»