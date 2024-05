Depois de, na véspera, ter marcado presença nos estádios de Alvalade e da Luz, a delegação da FIFA fez uma visita técnica, esta terça-feira, ao Estádio do Dragão.

Os representantes do organismo que rege o futebol mundial estiveram na Invicta, juntamente com elementos da candidatura «Yalla Vamos 2030!». Durante o dia, os responsáveis visitaram a área da Alfândega e a Avenida dos Aliados, que poderão funcionar como «fan zones» no Mundial 2030, organizado em conjunto por Portugal, Espanha e Marrocos.

Já no Estádio do Dragão, a comitiva da FIFA cruzou-se com André Villas-Boas, precisamente no dia em que este tomou posse como presidente da SAD do FC Porto.