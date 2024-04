Mário Santos é o escolhido por André Villas-Boas, candidato pela Lista B à presidência do FC Porto, para o cargo de diretor geral das modalidades dos dragões.

O nome de Mário Santos, de 52 anos, foi apresentado este sábado na sede de campanha do antigo treinador dos dragões.

Já foi presidente da Federação Portuguesa de Canoagem (entre 2004 e 2013) e liderou a missão olímpica portuguesa nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. A juntar a isto, foi membro da Comissão Executiva do Comité Olímpico de Portugal e vice-presidente da Associação Europeia de Canoagem.

O nome escolhido por Villas-Boas conta ainda com um percurso de trabalho académico e consultoria jurídica. Foi membro do Conselho Geral da Universidade de Coimbra e assessor jurídico da Federação Internacional de Canoagem.

As eleições para a presidência do FC Porto realizam-se no próximo dia 27 de abril.