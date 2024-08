O plantel do FC Porto entregou a 24.ª Supertaça do palmarés no Museu do clube, numa cerimónia que decorreu esta terça-feira e onde também esteve presente o presidente André Villas-Boas.

Vítor Bruno, que se estreou enquanto treinador principal com a conquista de um troféu, agradeceu a aposta do presidente dos dragões para suceder a Sérgio Conceição.

«É uma sensação de dever cumprido. Sabíamos que a tarefa era difícil, mas contámos com verdadeiros soldados que se bateram com tudo, de forma galharda, com uma ambição louca de trazer este troféu para aqui. É trabalho de muita gente, quero agradecer ao presidente por ter tido a coragem de escolher alguém com pouca experiência para este cargo, a toda administração, jogadores, staff, equipa técnica, sócios e adeptos. Isto tem a impressão digital de muita gente. Muita vontade de voltar cá nas mesmas condições e engrandecer um palmarés já vasto de um clube tão rico que queremos fazer crescer», disse o treinador dos azuis e brancos.

O FC Porto entra no campeonato no próximo sábado, diante do Gil Vicente, e Vítor Bruno garante que o foco já está totalmente virado para o jogo com os gilistas.

«Os treinos recomeçaram ontem e esse foi um tema de debate, porque não queríamos interrompê-los com esta cerimónia protocolar. Mas não havia outra forma, o pensamento está completamente canalizado para o Gil Vicente e para começarmos bem no sábado para podermos rapidamente voltar aqui. A primeira jornada será decisiva para estarmos aqui novamente», rematou.