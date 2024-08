Vítor Bruno falou em conferência de imprensa durante a tarde desta sexta-feira e o mercado foi o tema central no Estádio do Dragão. O treinador do FC Porto abordou vários negócios e assumiu que Toni Martínez está de saída.

«O Toni... há uma alta probabilidade de poder sair, isso posso dizer. Não tenho nada a apontar ao seu comportamento, tem sido exemplar nestes 50 e tal dias a trabalharmos juntos. É natural que, depois de três anos e tal menos utilizado e estando num contexto de "gaiola de ouro", porque o FC Porto é um clube de escala mundial, sinta que precisa de asas para voar e ainda aproveitar a carreira que tem e fazer um contrato que lhe permita ter alguma visibilidade, quer do ponto de vista financeiro, mas também pelo seu ego, para sentir a sua auto-estima mais elevada. Isso é perfeitamente legítimo», começou por dizer o técnico dos azuis e brancos na antevisão ao jogo com o Rio Ave.

Vítor Bruno assumiu ainda que todos os jogadores do plantel têm a porta aberta para discutir o futuro.

«Seja Toni Martínez, Diogo Costa, Galeno, Pepê ou Rodrigo Mora. Têm a porta aberta para virem ao meu gabinete e falar. Se sentir que é uma vontade expressa do jogador em sair, estando em consonância com os interesses do FC Porto, tenho total abertura para interceder e ajudar na vontade do jogador. Senti que era a vontade do Toni e ele também percebeu que era um momento importante para ele. Não está concluído, mas há uma possibilidade forte de poder sair», frisou.

Sobre Deniz Gül, que está perto de reforçar o ataque dos dragões e até já se encontra na Invicta, o técnico rejeitou falar enquanto o contrato não estiver assinado.

«Não me levem a mal, enquanto não for confirmado como reforço do FC Porto, vou abster-me de falar de possíveis candidatos a servir um clube da dimensão do FC Porto. Se perguntarem sobre aqueles que têm vínculo com o clube, responde sem qualquer reserva. Com quem não tem contrato firmado, deixo para mais tarde», atirou.

Outro dos tópicos comentado por Vítor Bruno foi o futuro do defesa-central David Carmo. O treinador do FC Porto não confirmou negociações com o Olympiakos, mas confirmou que o internacional angolano não está nos convocados para defrontar o Rio Ave.