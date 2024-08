Wendell ainda não foi utilizado por Vítor Bruno esta época e o treinador do FC Porto tem optado por fazer adaptações na lateral-esquerdo, ora com Martim Fernandes, ora com Galeno.

Na antevisão ao jogo com o Rio Ave, o técnico azul e branco explicou que as últimas semanas serviram para colocar o internacional brasileiro nos melhores índices físicos.

«É percetível, entendível e aceitável que possa estar chateado ou desiludido comigo. Quem tem estado no lugar dele, tem feito um caminho brilhante. Não sendo posição de raiz do Galeno... e muitas vezes olhamos que naquela posição vai mais privilegiar o pendor ofensivo, mas do ponto de vista defensivo dá uma segurança monstruosa. Sentimos que o Wendell não vinha nas condições ideais e expô-lo a uma utilização demasiado precoce podia ser nefasta para ele. Havia passos seguros a dar, consistentes, de forma criteriosa e com sensibilidade para perceber o momento do jogador. Está convocado para amanhã [sábado], poderá ir a jogo e ser lançado no onze inicial. Contamos profundamente com ele e tem tido um rendimento em termos de treino e compromisso com o grupo cada vez melhor e a aproximar-se das suas reais valias», afirmou o treinador do FC Porto em conferência de imprensa.

Para Galeno, que tem jogado em posições mais recuadas, Vítor Bruno reservou elogios. «Para o ter do lado de cá, tem-lhe sido entregue a pasta dos penáltis. É uma forma de poder ter golo e números ao longo da época, é uma forma de atenuar um eventual sentimento em relação a mim por estar a jogar num espaço diferente. Não temo nada do Galeno, já o disse. Sei que tudo aquilo que eu lhe pedir que ele vai-me dar.»

O técnico dos dragões abordou ainda as opções para o ataque e garantiu que está satisfeito com os jogadores que tem à disposição.

«Muito satisfeito com todos os que estão connosco, pelo rendimento e compromisso. Olhamos sempre para as métricas de golos e assistências que podem dar, mas eu tento ter um olhar mais abrangente para quem joga nesse espaço. Há uma série de funções e missões que têm de ter do ponto de vista ofensivo e defensivo que ultrapassam a esfera das métricas, que são números - e que eles têm de os ter -, mas dou muito valor ao trabalho que muita gente não vê, mas ao qual dedico muito tempo a analisar. Tenho jogadores que me garantem tudo o que preciso», vincou.

«Obviamente, todos querem ter condições ideais, ter grandes jogadores, mas sabemos a realidade do clube e até podemos ir. A comunhão com a direção é total e faremos o investimento que terá de ser feito, se assim tiver de ser. Totalmente satisfeito com aqueles que estão ao serviço do clube», concluiu.

O FC Porto recebe o Rio Ave este sábado, a partir das 18h00, num jogo da terceira jornada da Liga que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.