A Lidl S. Silvestre Cidade do Porto regressa no dia 28 de dezembro de 2025, às 18h00, para celebrar a sua 31.ª edição, reafirmando-se como um dos grandes símbolos desportivos de fim de ano em Portugal. Este ano, a corrida volta a superar expetativas: as inscrições esgotaram por completo, semanas antes da prova, confirmando o extraordinário entusiasmo que este evento gera entre atletas e famílias.

Edição Esgotada: A Popularidade Continua a Crescer

A rápida lotação esgotada demonstra o impacto singular da S. Silvestre na cidade. A corrida transformou-se, ao longo de mais de três décadas, num encontro obrigatório para quem quer fechar o ano com energia e celebrar o espírito festivo nas ruas do Porto. A Avenida dos Aliados, palco da partida e da chegada, assume novamente o papel de coração pulsante da festa, iluminada e repleta de público.

Estrelas do Atletismo Regressam ao Porto

A componente competitiva volta a merecer destaque, com dois nomes de referência já confirmados:

Mariana Machado, vencedora da última edição, regressa para defender a liderança entre as mulheres.

Rui Pinto, também campeão em 2024, promete mais uma corrida intensa e emocionante.

A presença destes atletas de elite confere à prova um nível desportivo elevado, inspirando os milhares de participantes que partilham o asfalto com os melhores corredores nacionais.

31 Anos de Emoção, Comunidade e Tradição

O que distingue a Lidl S. Silvestre Cidade do Porto é a sua capacidade de juntar gerações em torno da mesma paixão. Pais, filhos, atletas de longa data e estreantes alinham-se lado a lado numa celebração que combina superação, convívio e o ambiente vibrante da época natalícia.

Mais do que uma prova de rua, é um marco afetivo na vida dos portuenses e de quem visita a cidade nesta altura. O brilho das luzes, o público espalhado pelos Aliados e a energia contagiante transformam cada edição num momento inesquecível.

Um Evento que Move a Cidade

Além da participação massiva, o evento tem vindo a reforçar o seu peso no calendário desportivo nacional e o seu impacto cultural. A transmissão em direto pela V+ / TVI leva a emoção da S. Silvestre a todo o país, evidenciando o valor da corrida para o Porto e para a comunidade atlética.

Uma Edição que Fica para a História

Com a totalidade das vagas preenchidas, a presença confirmada de grandes nomes do atletismo e a atmosfera única dos Aliados iluminados, a Lidl S. Silvestre Cidade do Porto 2025 promete ser uma das edições mais marcantes de sempre.

No dia 28 de dezembro, milhares de corredores darão vida às ruas da Invicta, celebrando o desporto, a tradição e o espírito de fim de ano como só o Porto sabe fazer.