O Partido Socialista quer que a Câmara do Porto altere a toponímia da Alameda das Antas para «Alameda Jorge Nuno Pinto da Costa» para eternizar o nome do antigo presidente do FC Porto «num espaço emblemático para o clube e cidade».

Na proposta, a que a Lusa teve acesso, o vereador do PS da Câmara do Porto, Tiago Barbosa Ribeiro, propõe a alteração da toponímia da Alameda das Antas, localizada nas imediações do estádio e popularmente designada Alameda do Dragão.

«A Alameda é um local profundamente simbólico e representativo do universo portista, mas também da obra física dos mandatos de Pinto da Costa», refere o socialista.

Para o PS, a Alameda das Antas deve «perpetuar a memória do homem que mais contribuiu para a grandeza do FC Porto e para a elevação do nome da cidade».

A par da alteração da toponímia, o PS propõe que o município expresse, uma vez mais, «o reconhecimento e homenagem» ao antigo presidente do FC Porto «pelo inestimável contributo para o desporto e para a projeção da cidade e região».

«O seu legado transcende o futebol, sendo uma figura incontornável da afirmação da cidade do Porto e da região Norte, representando valores de resiliência, ambição e identidade portuense, pelos quais também recebeu a Medalha de Honra da cidade», relembra o PS, que vai apresentar a proposta na reunião pública do executivo agendada para segunda-feira.