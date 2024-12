Se planeia circular no Metro do Porto na sexta-feira, o melhor será encontrar uma alternativa, uma vez que o Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses convocou uma greve geral.

A operação vai encerrar mais cedo nesta quinta-feira, com os últimos veículos a partirem às 23h.

Esta sexta-feira, a rede do Metro do Porto estará interrompida, com exceção para as horas de ponta, no sentido Senhora da Hora – Estádio do Dragão.

Além do Metro do Porto, a CP avisa para «fortes perturbações» na circulação, alertando para o impacto nesta quinta-feira e no sábado.

Aos clientes que já compraram bilhetes para os serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional, a CP permite o reembolso no valor total, ou a troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe.

O Tribunal Arbitral decretou a fixação de serviços mínimos para a greve de maquinistas de sexta-feira, na ordem dos 25 por cento, nos serviços urbanos, regionais e de longo curso.