Rúben Dias, defesa da Seleção Nacional, em declarações na flash interview da Sport TV após a vitória [1-0] frente à República da Irlanda a contar para a qualificação para o Mundial de 2026.

Marcar cedo teria aberto o jogo

«Sim, destacar o mais importante, que são os três pontos. Tínhamos a ideia de que o jogo seria, nestes termos, e que seria obviamente um jogo difícil. Um jogo difícil que se pode simplificar com o primeiro golo. Infelizmente não conseguimos efetuar mais cedo o que teria aberto o jogo e teria tornado o jogo muito diferente. Foi preciso continuar a insistir, manter a paciência, manter o discernimento e felizmente conseguimos o que queríamos.»

É frustrante jogar com equipas tão baixas

«Sim, afinal de contas, desde que estou aqui é algo recorrente, é algo que acontece muito [jogar com defesas baixas], por aquilo que é a nossa qualidade, por aquilo que é a nossa organização com e sem bola. Acabamos por conseguir ter um controlo forte do jogo, mas talvez hoje realmente eles estivessem ainda mais fechados e mais baixos do que o costume e nunca será fácil entrar. É muito importante manter a paciência, não é fácil a frustração de não conseguir entrar e de eles estarem tão baixos. É essencial e o mais importante é que hoje conseguimos os três pontos, foi para isso que aqui viemos.»

O golo seria especial marcado por qualquer um

«É especial como é óbvio, mas acima de tudo hoje era a vitória, eram os três pontos e isso teria sido especial com o Rubem Neves como foi ou com qualquer outro.»



