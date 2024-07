O Sporting venceu a mais recente edição do torneio Portugal Legends, da Liga de Clubes, neste domingo. Na competição participam apenas ex-futebolistas. Os leões bateram o Sporting de Braga nos penáltis, após um empate a duas bolas na meia-hora de jogo, no Estádio do Viveiro Jordan Santos, na Nazaré.

Antes do jogo, houve mais uma homenagem a Manuel Fernandes, com uma camisola entregue ao filho Tiago. O Braga começou melhor, com um golo de Jefferson. O antigo lateral, que também representou o Sporting, desferiu um livre direto forte para dentro da baliza leonina. Depois, Hélder Barbosa, que esteve em evidência no torneio, fez o 2-0.

No entanto, o Sporting empatou por intermédio de Leandro Grimi e Edgar Marcelino. No desempate por grandes penalidades, foi Luís Lourenço, que ganhou uma Taça de Portugal com o clube, a marcar o penálti decisivo. Na meia-final, o mesmo Lourenço marcou a grande penalidade do triunfo sobre o Benfica.

Os leões sucedem ao Vitória de Guimarães, que venceram a primeira edição do torneio. Beto, capitão do Sporting, levantou o 'caneco'. O Académico de Viseu ficou em terceiro lugar ao bater o Benfica, no desempate por grandes penalidades. O guarda-redes Janota defendeu duas grandes penalidades.