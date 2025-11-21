Bino Maçães, selecionador sub-17 de Portugal, na flash interview do Canal 11 após o triunfo [2-0] frente à Suíça a contar para os «quartos» do Mundial da categoria.

Mérito dos jogadores pelo desempenho

«O trabalho dos miúdos tem sido fantástico. Acreditar naquilo que tem sido o nosso processo, manter as nossas ideias intactas e depois serem colocadas no jogo. Defensivamente, eu falei isto na antevisão, e isso é muito importante, nós fechamos aqui os espaços, porque a Suíça tem bons princípios e podiam criar aqui e ali algum problema. Mesmo na parte final do jogo, em que eles começaram a despejar mais bolas, nunca afundamos na nossa área, defendemos sempre um bocadinho mais alto, e isso foi fundamental para não passarmos por situações de perigo. Por isso, todo o mérito e parabéns aos meus jogadores, por grande desempenho até ao momento.»

Acumular cartões nestas provas é injusto

«Isso também foi muito importante [ninguém ver o segundo amarelo]. Até porque era talvez injusto, e eu não concordo muito com estas regras da FIFA. Nós disputarmos sete jogos e os cartões amarelos continuam a acumular, levando o segundo. Perderes uma meia final ou perderes um jogo importante, acho que isso não faz muito sentido. Mas ainda bem, que portaram-se bem, conseguiram ser agressivos mesmo não levando cartões. Prova também da maturidade deles. Podemos contar com todos e é sempre mais importante do que se tivéssemos algum jogador de fora. Agora, descansar, que é o que nos falta, é mesmo descansar. Na parte final sentimos a equipa já muito cansada, muitos jogadores já no limite. Mas só podíamos ter cinco substituições e foi difícil gerir. Agora mais do que treinar, é descansarmos e recuperar os jogadores para a meia-final.»

Brasil ou Marrocos? Os dois serão complicados

«Qualquer um será difícil. É verdade que nós ganhamos 6-0 a Marrocos, mas nós tínhamos falado aqui entre nós e sabíamos do poderio e do valor. Sabíamos que Marrocos, tendo sido apurado, ia chegar longe e veio-se a confirmar. Ou seja, três equipas do nosso grupo chegaram às oito melhores do Mundial. Isto também diz muito do que era a dificuldade do nosso grupo e também valoriza cada vez mais aquilo que foi o desempenho de Portugal.»