Portugal conheceu os adversários da ronda de elite no apuramento para o Europeu sub-19 de 2026. Polónia, Inglaterra e Sérvia constam também no grupo da seleção das «quinas», o Grupo 2.

Nesta fase, os vencedores dos sete grupos juntam-se ao anfitrião País de Gales. O Euro será realizado entre os dias 28 de junho e 11 de julho.

Também esta quarta-feira foi realizado o sorteio para o apuramento sub-19 para o Europeu de 2027, na República Checa. Portugal, que integra a Liga A, terá como oponentes Sérvia, Grécia e Cazaquistão.

Houve também sorteio da qualificação para o Europeu de sub-17, escalão no qual Portugal é campeão europeu e mundial. Portugal, que integra na na ronda 1 a Liga A, divide o grupo com Sérvia, Bulgária e Andorra.

No Europeu sub-17 de 2026, cuja fase final vai decorrer na Estónia entre 25 de maio e 7 de junho, Portugal está integrado no Grupo 2 da segunda ronda de qualificação, juntamente com Itália, Roménia e Islândia.