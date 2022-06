Portugal goleou a Suíça por 4-0 em Alvalade e subiu à liderança do Grupo 2 da Liga A da Liga das Nações.

William Carvalho inaugurou o marcador ao quarto de hora de jogo e Cristiano Ronaldo bisou com golos aos 35 e 40 minutos, permitindo que Portugal chegasse ao intervalo com o conforto de uma vantagem de três golos.

Na segunda parte, Portugal geriu o jogo, baixando o ritmo do mesmo, mas ainda assim somou mais ocasiões de golo e conseguiu até dilatar a vantagem: aos 68 minutos, João Cancelo fixou o resultado final em 4-0.

Portugal está agora na frente do grupo, em igualdade pontual (4) com a Rep. Checa (empatou com a Espanha), mas maior diferença entre golos marcados e sofridos.