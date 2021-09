Cristiano Ronaldo foi dispensado dos trabalhos da Seleção Nacional.

Recorde-se que o capitão da Seleção Nacional viu, no jogo frente à Irlanda, o segundo cartão amarelo na fase de apuramento para o Mundial 2022 e teria de cumprir castigo no jogo com o Azerbaijão.

Pelo meio, Portugal ainda defronta a seleção do Qatar (particular no sábado), mas Ronaldo já não viaja com a equipa das quinas para a Hungria, onde esse jogo vai realizar-se.

O avançado do Manchester United poderá, assim, rumar mais cedo a Inglaterrra para se juntar ao novo clube.

(artigo atualizado)