O selecionador nacional de Portugal, Fernando Santos, convocou 26 jogadores para as duas últimas jornadas de qualificação para o Mundial 2022, ante a República da Irlanda e a Sérvia.

Numa lista ligeiramente mais alargada face ao habitual, destaca-se o regresso de João Félix, do Atlético de Madrid, aos eleitos, mas também de Renato Sanches.

Em relação à última convocatória, nota para as ausências de Raphael Guerreiro e Gonçalo Guedes. Domingos Duarte, que tinha sido dispensado já após a convocatória para o Qatar e Luxemburgo, também não figura nas opções mais recentes.

Portugal visita a República da Irlanda na próxima quinta-feira, dia 11, às 19h45, encerrando o grupo da qualificação europeia em casa, ante a Sérvia, dia 14 (domingo), às 19h45.

A Sérvia lidera o grupo A com 17 pontos, mais um do que Portugal, segundo com 16 pontos e menos um jogo. Já sem hipóteses de apuramento estão Luxemburgo, República da Irlanda e Azerbaijão.