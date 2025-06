Gonçalo Ramos regressou este sábado à Alemanha e já está com a Seleção Nacional, na véspera da final da Liga das Nações.

Gonçalo chegou a solo alemão no fim da manhã, almoçou com a equipa e vai integrar o treino, às 16h30 (17h30 na Alemanha). De recordar que esta sexta-feira, o avançado português, devidamente autorizado, viajou para Portugal de modo a assistir ao nascimento do filho.

A Seleção Nacional defronta este domingo a Espanha, às 20h, em jogo referente à final da Liga das Nações.