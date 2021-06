Depois do primeiro treino em Budapeste, a tarde da Seleção Nacional foi reservada para uma sessão fotográfica.

Uma equipa da UEFA esteve no Grand Hotel Danubius, na ilha Margarida, a fotografar e a filmar a equipa nacional.

Este é um procedimento realizado com todas as 24 seleções que estão no Europeu. As imagens oficiais irão depois passar nos ecrãs gigantes dos estádios, nas transmissões televisivas e também no site oficial UEFA e redes sociais.

Na imagem, cedida pela Federação Portuguesa de Futebol, pode ver-se o guarda-redes Rui Silva a fazer pose para as objetivas.