O fundo de capital de risco «ve2ventures» anunciou esta terça-feira que adquiriu a SAD do Grupo Dramático e Sportivo (GDS) de Cascais, tendo por objetivo levar o clube da 2.ª Divisão distrital de Lisboa até a II Liga portuguesa de futebol até 2030.

«Acreditamos no potencial único do GDS Cascais e na força desta comunidade apaixonada. Queremos trazer mais adeptos para verem a equipa jogar e progredir todas as semanas, para que se sintam orgulhosos deste clube local com um enorme património», afirmou em comunicado David Dwinger, CEO da «ve2ventures».

O presidente do fundo neerlandês acredita que é possível tornar o GDS Cascais como «símbolo de orgulho para Cascais» mas também compara o sucesso que pretende para o futebol com o que já existe na secção de rugby do clube.

«Queremos fazer crescer o futebol do GDS Cascais ao mesmo nível da vertente de Rugby do clube; no topo da primeira liga a nível nacional e com jovens de elevado talento a representar a Seleção Portuguesa», referiu David Dwinger.

Como principais objetivos para o clube, o fundo dos Países Baixos pretende «alcançar as competições europeias num prazo de 10 anos», mas tudo alicerçado na criação de «uma academia de futebol de classe mundial» e na «construção de um novo complexo desportivo».

Para o futebol feminino, a «ve2ventures» pretende criar «uma equipa de futebol feminino para a época 2026/27 com parceiro internacional que permite ambicionar atingir o topo do futebol nacional feminino nos próximos anos», refere o comunicado do fundo de risco neerlandês.

O GDS Cascais milita atualmente na 2.ª Divisão distrital de Lisboa, no 10.º lugar da classificação. O clube centenário teve origem em 1915 sob o lema «Arte, Sport e Bem».