Com o mês de maio a caminhar para o final, a Associação das Ligas Europeias decidiu fazer um ponto de situação sobre os efeitos da pandemia de covid-19 na calendarização do futebol no velho continente.

Dos trinta membros desta associação, apenas a Alemanha já retomou a competição, no passado fim de semana, mas até final do mês está previsto que a bola volte a rolar também na República Checa (dia 25), Dinamarca (28), Israel (30), Lituânia (30), Polónia (29) ou Sérvia (30).

Isto até final do mês, pois Áustria (2 de junho), Noruega (16), Rússia (21) e Turquia (12) têm início marcado para junho. Tal como Portugal, de resto, com pontapé de saída marcado para 4 de junho.

Quer isto dizer que há doze ligas já com datas definidas, embora dependentes, naturalmente, da evolução da pandemia.

Bélgica, França, Holanda e Escócia decidiram, por outro lado, dar como terminados os respetivos campeonatos principais.

Existem ainda 14 Ligas que aguardam decisões dos governos e das autoridades de saúde para tomar decisão. Em casos, no entanto, já existem até previsões.