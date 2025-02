Adriano Ribeiro, filho de Adriano Imperador, assinou pela Académica SF, equipa ligada à Universidade de Coimbra e que disputa a distrital. O jovem brasileiro de 18 anos deixou o Serrano FC, do Brasil.

«Olá, o meu nome é Adriano e sou do Brasil, do Rio de Janeiro, e estou muito feliz por estar aqui. Tenho 18 anos e vamos atrás de conquistar coisas! Comecei a jogar com três anos, passei pelo Grêmio, Boavista e Serrano», disse o jogador num vídeo partilhado pelo clube.

«A minha maior influência é o meu pai, que foi um grande jogador, que eu amo muito e que admiro muito como jogador e pessoa. O meu estilo de jogo é muito intenso, muita força e os meus pontos fortes são a minha finalização, técnica e força», concluiu o jovem que vai representar os sub-19 e a equipa principal.

O atleta é filho do antigo internacional brasileiro que representou equipas como o Flamengo, Inter, Fiorentina, Parma, São Paulo, Roma, Corinthians, Atlético Paranaense e Miami United.