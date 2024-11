No encontro de Casas do Sevilha, que decorreu este domingo no Algarve, Beto Pimparel, antigo guarda-redes, concedeu uma entrevista ao jornal «Diario de Sevilha», na qual recordou a mítica final da Liga Europa frente ao Benfica em que defendeu três grandes penalidades.

«A final em Turim foi um jogo muito especial. Joguei contra o meu eterno rival, porque joguei no Braga, no Porto e no Sporting. Os eternos rivais. Essa final teve esse ingrediente especial para mim.»

O Sevilha viria a vencer a final, no desempate por grandes penalidades. Beto, foi herói, mas reconheceu que, durante a sequência de penálties, cometeu uma infração: «É verdade que estou um pouco à frente da fila, é verdade.» Esta ação do antigo gurada-redes veio causar muita polémica, principalmente por causa dos adeptos das águias. Beto recordou o período de tempo que se seguiu à final de Turim.

«Nesse verão, passei um mau bocado com a família quando festejava o título. Na praia, recebi muitas ameaças, tanto a mim como à minha família. Passei um mau bocado. Até a polícia teve de ir comigo para a praia nesse verão... um filme», afirmou na entrevista o antigo jogador do clube andaluz.

Beto foi jogador do Sevilha por quatro anos, e conquistou três Ligas Europa. Para o antigo guarda-redes, o «espírito sevilhano» ainda está bem presente na sua vida.

«Por onde passei, tentei sempre deixar a minha marca e penso que o fiz. Posso ter feito melhor ou pior em alguns jogos, mas o Sevilhismo reconhece-me por ter deixado tudo o que tinha. Joguei com agrafos, com pontos, com sangue, com um ombro deslocado, com ossos partidos... Joguei em todas as condições possíveis pelo Sevilha. É a minha cumplicidade pelo escudo.»

«Para mim é maravilhoso fazer parte da família do Sevilha, que sempre teve uma força muito especial, foi um dos clubes que teve a força de converter um português, não num espanhol, mas num sevilhano. Mas não um sevilhista distante, um sevilhista que vê os jogos e fala do Sevilha. O «sevilhismo» está presente na minha vida diariamente.» concluiu o antigo jogador de 42 anos.