Álvaro Laborinho Lúcio, antigo ministro da Justiça, faleceu esta quinta-feira, aos 83 anos, apurou a CNN Portugal.

O juiz conselheiro jubilado do Supremo Tribunal de Justiça foi vítima de uma doença prolongada.

Em vida, Laborinho Lúcio foi Procurador da República do Tribunal da Relação de Coimbra, inspetor do Ministério Público, Procurador-Geral-Adjunto da República, diretor da Escola da Polícia Judiciária e do Centro de Estudos Judiciários, secretário de Estado da Administração Judiciária e Ministro da Justiça, em 1990, e Ministro da República para os Açores, em 2003.

Recentemente fazia parte da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica Portugues