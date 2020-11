O futebolista português Cristiano Ronaldo chegou, na noite desta quarta-feira, às 100 vitórias pela seleção principal, no triunfo por 7-0 ante Andorra, no Estádio da Luz, num jogo no qual apontou o sexto golo.

A marca dos três dígitos chegou à terceira tentativa possível, depois dos empates sem golos ante Espanha e França, os últimos dois jogos que tinham tido a participação do jogador da Juventus.

As 100 vitórias de Ronaldo pela seleção chegam 17 anos depois da estreia, que aconteceu ante o Cazaquistão, em Chaves, a 20 de agosto de 2003, na vitória por 1-0.

Ao serviço da seleção, o Luxemburgo é o país ante o qual Ronaldo tem mais vitórias, um total de oito. Seguem-se cinco seleções derrotadas por quatro vezes cada: Holanda, Rússia, Dinamarca, Hungria e Letónia. Por três ocasiões cada, Ronaldo venceu Croácia, Suécia, Lituânia, Arménia, Cazaquistão, Azerbaijão, Estónia e Andorra.

No total, Ronaldo venceu 53 países diferentes, 35 deles da Europa, nove de África, quatro da Ásia, dois da América do Sul, dois da América do Norte, Central e Caraíbas e um da Oceânia.