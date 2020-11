Declarações do avançado Paulinho, à RTP3, após a vitória de Portugal ante a Andorra, por 7-0, no Estádio da Luz. O jogador do Sp. Braga bisou na primeira internacionalização pela equipa das quinas:

«Foi uma semana perfeita, o meu aniversário foi quando cheguei à seleção, depois jogar a titular e marcar pela seleção no primeiro jogo... acaba por ser uma semana perfeita.»

«Temos de perceber que somos os campeões europeus, uma seleção e um país com uma qualidade incrível, na minha posição existem jogadores com extrema qualidade, só tinha de estar focado, quando chegasse a oportunidade, de dar tudo e foi o que eu fiz.»

[Se espera jogar contra França:] «Vai ser um jogo extremamente difícil, sabemos da qualidade da França, mas também sabemos da nossa qualidade. Penso é estar aqui, ajudar no que o selecionador precisar.»

[Se pensa no Europeu:] «O meu objetivo é ajudar, dar tudo o que tenho, fazer o que é pedido e essa decisão vai caber ao selecionador.»