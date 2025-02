António Simões foi esta quinta-feira condecorado com o grau de comendador da Ordem do Infante D. Henrique pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Aos 81 anos, a antiga glória do Benfica e figura histórica do futebol português foi recebido no Palácio de Belém, numa cerimónia que também contou com Pedro Proença, presidente da Liga. Além disso, marcaram também presença Carlos Queiroz, Toni e Shéu.

Numa nota publicada no site da Liga, pode ler-se que Marcelo Rebelo de Sousa destacou os «momentos únicos de realização nacional e pessoal» proporcionados por António Simões a «milhões de portugueses».

Recorde-se que António Simões integrou o plantel do Benfica que conquistou a Taça dos Campeões Europeus em 1961/62, assim como a Seleção Nacional que chegou ao terceiro lugar no Mundial de 1966.