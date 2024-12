Artur Soares Dias, Duarte Gomes e Lucílio Batista são alguns dos nomes apresentados por Pedro Proença, atual presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), para o projeto de arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), revelou à Lusa fonte da candidatura do antigo árbitro.

A candidatura de Proença, que concorre às eleições para a presidência da FPF, agendadas para 14 de fevereiro de 2025, propõe, como já era sabido, José Fontelas Gomes, atual presidente do Conselho de Arbitragem (CA) da FPF, para a direção, e Luciano Gonçalves, líder da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), para assumir a presidência do CA, reunindo ainda oito antigos árbitros para promover o setor.

Entre as principais medidas, destacam-se a criação de uma entidade externa para gerir a arbitragem profissional, o reforço do investimento na videoarbitragem, com especialização de árbitros para a função, e a valorização da carreira de árbitro, com foco no recrutamento e na retenção de talentos. Pedro Proença propõe ainda a introdução do cargo de diretor técnico nacional de arbitragem, responsável por coordenar os responsáveis regionais de cada associação distrital.

Para dar força ao projeto, a lista de Proença inclui nomes como os antigos árbitros internacionais Pedro Henriques e Lucílio Batista, bem como os assistentes André Campos e Tiago Trigo. Na área do futsal, conta com Gustavo Sousa, ex-presidente da APAF, e António Cardoso. Já para o Conselho de Arbitragem, além de Luciano Gonçalves, estão incluídos Eduardo Coelho, Rui Licínio, Nuno Almeida, Nuno Roque, Diana Henriques, Luís Estrela e Albano Fialho.

De relembrar que Pedro Proença enfrenta Nuno Lobo, como principal adversário às eleições da Federação Portuguesa de Futebol. Nuno Lobo é presidente da Associação de Futebol de Lisboa e apresentou Jorge Sousa como cabeça de lista ao Conselho de Arbitragem, acompanhado de nomes como Bertino Miranda, João Ferreira, Carlos Xistra e Olegário Benquerença. As eleições da FPF serão decididas por 84 delegados, 29 deles por inerência: os 22 presidentes das associações regionais e distritais, assim como os líderes da LPFP e das estruturas representativas de treinadores, árbitros, futebolistas, dirigentes, enfermeiros e massagistas e médicos. Além destes, a AG eleitoral da FPF tem mais 55 delegados: 20 representantes dos clubes das competições profissionais, oito das provas não profissionais, sete das distritais, cinco dos jogadores profissionais, cinco dos amadores, cinco dos técnicos e cinco dos árbitros. A publicação oficial das listas está prevista para segunda-feira.