João Pinheiro vai ser promovido à categoria de Elite da FIFA em 2025.

Aos 36 anos, o juíz da Associação de Futebol (AF) de Braga prepara-se para atingir o patamar mais alto da arbitragem internacional, algo que foi bastante elogiado por José Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

«É com enorme satisfação que vemos mais um árbitro português atingir o mais alto patamar da arbitragem internacional. A FIFA reconheceu o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido em Portugal ao longo dos últimos oito anos, com uma clara aposta no desenvolvimento e na formação dos árbitros nacionais. Deixo uma mensagem de parabéns a todos os árbitros, com especial foco para o João Pinheiro e agradeço a todos os que têm trabalhado para o sucesso da arbitragem portuguesa», afirmou.