Portugal começa a caminhada rumo ao Campeonato do Mundo de 2026 este sábado, em Yerevan na Arménia.

Em relação ao último onze escolhido por Roberto Martínez, na final ganha da Liga das Nações frente à Espanha, o selecionador nacional faz entrar João Félix em detrimento de Bernardo Silva, já João Cancelo está na linha defensiva e «empurra» João Neves para o meio-campo.

O arranque da qualificação da Seleção Nacional começa às 17h e terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.

Onze de Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo e João Félix.