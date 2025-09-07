Portugal
Há 19 min
Ronaldo recorda criança com quem entrou no relvado: «Ontem fiz um amigo»
Jovem arménio acabou lavado em lágrimas depois de entrar em campo com o capitão da Seleção Nacional
GP
Jovem arménio acabou lavado em lágrimas depois de entrar em campo com o capitão da Seleção Nacional
GP
Foi uma das imagens que marcou o jogo entre Portugal e Arménia. Um jovem daquele país acabou por ser filmado em lágrimas depois de entrar no relvado com Cristiano Ronaldo.
O capitão da Seleção Nacional não ficou indiferente e publicou este domingo um pequeno vídeo nas redes sociais com uma mensagem motivacional, marcando o momento.
«Ontem fiz um amigo. Agradeço pelo amor e apoio todos os dias e espero que todos possam seguir os seus sonhos», escreveu Ronaldo.
De recordar, Portugal bateu a Arménia por 5-0 no primeiro jogo da fase de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2026.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS