Foi uma das imagens que marcou o jogo entre Portugal e Arménia. Um jovem daquele país acabou por ser filmado em lágrimas depois de entrar no relvado com Cristiano Ronaldo.

O capitão da Seleção Nacional não ficou indiferente e publicou este domingo um pequeno vídeo nas redes sociais com uma mensagem motivacional, marcando o momento.

«Ontem fiz um amigo. Agradeço pelo amor e apoio todos os dias e espero que todos possam seguir os seus sonhos», escreveu Ronaldo.

De recordar, Portugal bateu a Arménia por 5-0 no primeiro jogo da fase de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2026.