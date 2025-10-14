A organização do Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) informou, esta terça-feira, que a prova Oh Meu Deus, com partida e chegada em Seia, vai ser a primeira corrida portuguesa a integrar o circuito a partir de 2026.

Deste modo, a 15.ª edição da corrida vai associar-se à organização da UTMB e passar a ser uma das provas que dá acesso à final, o UTMB em Chamonix.

«Esta integração na UTMB World Series é o resultado de um trabalho coletivo e apaixonado da nossa equipa, que ao longo dos anos consolidou o ‘Oh Meu Deus’ como um evento de referência nacional. Esta nova etapa representa não só o reconhecimento internacional, mas também o reforço de uma trajetória de crescimento que sempre teve como prioridade o impacto positivo nas comunidades e no território», referiu Paulo Garcia, diretor da prova Oh Meu Deus.

A prova portuguesa vai ter cinco distâncias: caminhada (15 quilómetros), prova de ‘endurance’ (100 milhas, aproximadamente 160 quilómetros) e as corridas de 20, 50 e 100 quilómetros.

A inclusão do Oh Meu Deus no circuito UTMB World Series é uma grande conquista para a região e tem um impacto direto na visibilidade e revitalização das aldeias da Serra da Estrela. Este evento não só atrai milhares de atletas e seus acompanhantes, promovendo um turismo de natureza sustentável e de qualidade, como também reforça o orgulho e a identidade das comunidades locais, valorizando o seu património natural e cultural», partilhou Pedro Pontes, do Turismo Centro de Portugal.

Na mesma corrente, Florian Lamblin, diretor executivo internacional da UTMB, mostrou-se empolgado com a aquisição: «Estamos entusiasmados por trazer a experiência da UTMB World Series para mais perto da comunidade portuguesa pela primeira vez. Com o Oh Meu Deus by UTMB, o nosso objetivo é construir uma parceria duradoura, com base no legado de um evento que já deixou a sua marca no desporto com uma missão clara: apoiar as comunidades locais e as suas terras. Estamos ansiosos pela edição de 2026».

