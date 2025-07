Portugal arrecadou, esta quinta-feira, seis medalhas no Europeu de atletismo para atletas com Síndrome de Down. No total foram três de ouro e três de bronze.

Beatriz Bastos alcançou o primeiro lugar nos 100 metros e no triatlo mosaico. Isabela Santos garantiu o ouro nos 400 metros T21.

No que toca às medalhas de bronze, Maria Vicente ficou em terceiro lugar nos 400 metros e no triatlo T21. De seguida, Maria Vicente, João Machado, Isabela Santos e Luís Gonçalves ficaram no terceiro lugar na estafeta mista de 4x200 metros.

Até ao momento, os 12 atletas portugueses em prova já conseguiram um total de 10 medalhas (cinco de ouro, uma de prata e quatro de bronze).