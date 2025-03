Aurora Cunha, antiga atleta olímpica portuguesa, anunciou este sábado que vai apresentar uma queixa-crime contra Dionísio Castro, irmão do presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Domingos Castro.

Em causa estão as «ofensas» que Dionísio proferiu sobre Aurora, após esta criticar o facto da FPA querer licenciar todas as provas realizadas em Portugal e todos os que nelas participam, comparando ao ordenado do presidente.

Ao ver isto, o ex-atleta e irmão de Domingos Castro, publicou um texto algo violento no Instagram a ofender Aurora Cunha. Apesar de apagado, o que é publicado na Internet, fica na Internet.

«Aurora Cunha não tem vergonha. Invejosa, doente mental após a morte do marido e para resumir é uma coitada com perturbações graves», escreveu Dionísio.

A ex-atleta, atualmente com 65 anos, utilizou posteriormente as redes sociais para explicar a situação e anunciar a apresentação da queixa junto das autoridades.

«Informo publicamente que irei apresentar queixa-crime pelas ofensas de que fui alvo. Não por vingança, mas por justiça», referiu.

De referir que Dionísio Castro não ocupa qualquer cargo oficial na Federação, mas muitas vezes aparece ao lado do irmão.