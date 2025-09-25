Portugal
Tomás Händel recebe convite para representar seleção da Áustria
Médio do Estrela Vermelha foi contactado por Sebastian Prodl, treinador-adjunto de Ralf Rangnick
Tomás Händel recebeu, esta quarta-feira, um convite para representar a seleção da Áustria.
Contactado por Sebastian Prodl, treinador-adjunto de Ralf Rangnick, o médio que atua no Estrela Vermelha já representou os sub-21 de Portugal e chegou mesmo a ser apontado por Roberto Martínez como um dos jogadores que estavam «à porta da Seleção Nacional».
Filho de pais austríacos, o jogador de 24 anos atuou durante quatro temporadas no V. Guimarães, tendo feito um total de seis golos e seis assistências em 118 jogos pela equipa principal.
